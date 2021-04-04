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Son dakika spor haberleri: 'da 'ın inancı

ekibi forması giyen milli futbolcu , sezonu 'ne katılabilecek sırada bitirmek istediklerini söyledi. 'ı 3-0 mağlup eden ekibinde genç stoper, 'nin 'e kaybetmesiyle bu galibiyetin daha anlamlı hale geldiğini ifade etti.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 14:02
Son dakika spor haberleri: Liverpool'da Ozan Kabak'ın Şampiyonlar Ligi inancı

'un deplasmanda 'i 3-0 yendiği maçı kulüp televizyonunda değerlendiren milli stoper, "Bizim için bu galibiyet çok önemliydi. Bildiğiniz gibi çok puan kaybettik, bu yüzden ekstra bir motivasyonla sahaya çıktık. Çok iyi oynadık ve oyunu domine ederek kazandık." dedi.

Takımının galibiyet için büyük mücadele gösterdiğini vurgulayan Kabak, "İlk yarıdaki ikili mücadelelerde her şeyimizi ortaya koyduğumuzu düşünüyorum. İkinci yarıda ise golleri bulduk. 3-0 gerçekten çok iyi bir skor ve ayrıca son maçlarımızdaki gol yememe serimizi sürdürdüğümüz için de mutluyum" ifadelerini kullandı.

'nin 'e kaybetmesi ile bu galibiyetin daha anlamlı hale geldiğini belirten Ozan, şöyle devam etti:

"Arsenal büyük bir takım. Arsenal gibi bir takıma karşı aldığınız galibiyet tüm takımın öz güvenini de yükseltir. Şu anda zirvedeki dörtlü ile aramızda iki puan fark var. Bu yüzden de umarım tüm maçlarımızı kazanırız ve sezonu 'nde bitirebiliriz."

Savunmanın göbeğindeki partneri ile iyi bir uyum yakaladıklarını anlatan , "Birlikte oynadığımız peş peşe üç maç gol yemedik ve umarım bunu maçlarında da sürdüreceğiz. Şampiyonlar Ligi bizim için çok önemli." diye konuştu.

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