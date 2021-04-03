Haberler İngiltere Premier Lig Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalandı

'de forma giyen milli futbolcu corona virüsüne yakalandı

kampında patlak veren corona virüsü vakalarına bir yenisi daha eklendi. Teknik Direktörü , milli futbolcu 'nün corona virüsü test sonucunun pozitif çıktığını açıkladı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:35 Güncelleme Tarihi: 04 Nisan 2021 Pazar 00:36
Leicester City'de forma giyen milli futbolcu Çağlar Söyüncü corona virüsüne yakalandı

ekibi 'nin teknik direktörü , milli futbolcu 'nün yeni tip corona virüs (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu.

Rodgers, 2-0 kaybettikleri maçının ardından yaptığı açıklamada, Çağlar'ın corona virüs nedeniyle kadroda yer almadığını belirterek, "Şu anda kendisini iyi hissediyor. Ne zaman geri döneceğini görmek için süreci takip edeceğiz." ifadelerini kullandı.

Kuzey İrlandalı teknik adam, 'de bulunan Çağlar'ın durumuyla ilgili (TFF) ile temas halinde olduklarını da kaydetti.

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