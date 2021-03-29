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Son dakika spor haberleri: 'da Odegaard'ın alternatifi !

, 'den kiralık olarak kadrosuna kattığı Odegaard'ın bonservisini alaması durumunda yol haritasını belirledi. Topçular, Odegaard'ın transferinde sorun yaşaması durumunda 'in Fransız yıldızı için harekete geçecek.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 29 Mart 2021 Pazartesi 14:40
Son dakika spor haberleri: Arsenal'da Odegaard'ın alternatifi Nebil Fekir!

ekibi şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında 'den kiralık olarak kadroya dahil edilen 'ın takımda kalması isteniyor. Real Madrid'in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı. Topçular, Odegaard'ın transfer edilememesi halinde yerini yine 'dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real forması giyen . Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon euro bonservisle devi 'dan Betis'e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.

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