Son dakika spor haberleri: Arsenal'da Odegaard'ın alternatifi Nebil Fekir!

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal şampiyonluk ve Avrupa yarışından erken kopmuştu. Kırmızı-beyazlı ekipte devre arasında Real Madrid'den kiralık olarak kadroya dahil edilen Martin Odegaard'ın takımda kalması isteniyor. Real Madrid'in transfer konusunda tavrı henüz netlik kazanmamışken, Arsenal alternatif isimleri gündemine aldı. Topçular, Odegaard'ın transfer edilememesi halinde yerini yine La Liga'dan doldurmayı planlıyor. Gündemdeki isim ise Real Betis forması giyen Nabil Fekir. Fransız futbolcu sezon başında 19.8 milyon euro bonservisle Fransa Ligue 1 devi Lyon'dan Betis'e transfer oldu. Yeşil-beyazlı ekipte ligde 25 maçta görev alan Fekir; 3 gol, 5 asistlik performans sergiledi. İstikrarıyla dikkat çeken Fransız orta saha, ligde sadece 3 maç kaçırdı.