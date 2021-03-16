Haberler İngiltere Premier Lig Son dakika spor haberi: İngiltere'de Ozan Kabak rüzgarı! Maçın adamı seçildi

Son dakika spor haberi: 'de rüzgarı! Maçın adamı seçildi

Son dakika spor haberi: 'de , deplasmanda 'ı 1-0 mağlup etti. Milli futbolcumuz ise bu maçta gösterdiği performansla maçın oyuncusu seçildi. basını ve Liverpool taraftarları da Ozan için övgüler yağdırdı. İşte tüm detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 16 Mart 2021 Salı 11:15
Son dakika spor haberi: İngiltere'de Ozan Kabak rüzgarı! Maçın adamı seçildi

'de zor günler geçiren , deplasmanda 'ı mağlup ederek moral bulurken maçın yıldızı oldu.

90 dakika sahada kalan Milli futbolcu, 6 top uzaklaştırma, %86.8 pas isabeti ile oynarken 3'er kez ikili mücadele ve hava topu mücadelesi kazandı. Liverpool, maçtan sonra Twitter hesabından genç futbolcu için 'Büyük performans!' derken Ozan Kabak'ın maçın oyuncusu seçildiğini açıkladı.

KLOPP: ''BÜYÜK BİR BAŞARIYLA GÖREVİNİ TAMAMLADI''

Liverpool Teknik Direktörü ise ''Ozan Kabak, ile üst üste ikinci maçına çıktı. Gerçekten çok iyi oynadı. Traore'nin müthiş bir hızı var, onu savunmak çok zordur. Büyük bir başarıyla görevini tamamladı.'' sözlerini kullandı.

basını, Ozan Kabak'ın performansı hakkında ''Oyunu çok zekice okudu, hamleleri çok yerindeydi. Geriden pas ile oyun kurma yeteneğini gösterdi. Phillips ile iyi bir uyum yakalamışa benziyor. Gerçek bir Liverpool oyuncusu gibi oynadı. Ozan Kabak eğer bu performansını sürdürürse Liverpool'da uzun vadeli kalabilir. Sezon sonunda bonservisinin alınması için bu performansını korumalı.'' yorumları yapıldı.

''OZAN, MARKETTE SEPETE EKLENMİŞ BİR TRANSFER DEĞİL!''

Liverpool'un eski oyuncularından, yorumcu da ''Ozan ve Phillips sürekli birbirlerine yardım etti. Stoper tandemi işte böyle olmalı. Savunmada müthiş bir ortaklık kurdular. Gece yaptıkları işte tam olarak buydu.'' dedi.

Bir diğer İngiliz yorumcu , ''İnsanlar, Liverpool'un acele bir şekilde Ozan Kabak'ı transfer ettiğini sanıyor. Öyle değil. Liverpool aylardır Ozan'ı izliyordu. Markette gezerken sepete öylesine atılan bir transfer değil. Araştırılarak, istenilerek yapılan bir transferdi.'' diye konuştu.

TARAFTARLAR HAYRAN KALDI

İngiliz taraftarlar da Ozan Kabak'ın Wolverhampton maçında gösterdiği performansa tam not verdi. İşte Liverpool taraftarlarının sosyal medyadan Ozan hakkında yaptığı yorumlardan birkaçı;

- Ozan Kabak fantastik bir maç çıkarttı. Liverpool kariyerindeki en iyi maçıydı.

- Kabak daha çok hata yapacaktır. Çünkü daha çok genç. Ama onu elimizde tutarsak neler yapabileceğini çok iyi gösterdi.

- Ozan Kabak yine harika oynadı. Tek kötü maçı Everton'du. Ondan sonra çok iyi toparladı.

- Leipzig deplasmanından sonra Ozan'ın en iyi performansıydı! Topla çok rahat gözüküyordu, özgüveni yerine gelmiş. Böyle devam!

- Kesinlikle maçın yıldızı Ozan Kabak! Liverpool forması ile en iyi maçını oynadı.

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