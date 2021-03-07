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Son dakika spor haberleri: 'de şoku! Hocası açıkladı

ekiplerinden 'de teknik direktör , 'in antrenmanda sakatlandığını açıkladı. A Milli yıldızımızın birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı belirtildi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Mart 2021 Pazar 11:59
Son dakika spor haberleri: Leicester City'de Cengiz Ünder şoku! Hocası açıkladı

ekiplerinden 'de şoku yaşanıyor. 'u 2-1 yenen ve maç fazlasıyla 2. sıraya çıkan 'da teknik direktör , Cengiz Ünder hakkında konuştu.

Rodgers, Cengiz Ünder'in cuma günkü antrenmanda sakatlık yaşadığını belirtti. 23 yaşındaki futbolcunun birkaç hafta sahalardan uzak kalacağı bildirildi.

23 yaşındaki milli futbolcu, bu sezon Leicester formasıyla 19 maça çıkarken 2 gol ve 3 asist üretmişti. Premier Lig'de istediği süreleri alamayan Cengiz, son 15 maçta 71 dakika forma giymişti.

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