Manchester City bombayı patlatıyor! Romelu Lukaku...

Avrupa futbolu yaz döneminde flaş bir transferle sarsılabilir. Bu etkiye yapacak isimse İnter'in Belçikalı forveti Romelu Lukaku olabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre Manchester City, sözleşmesi sezon sonu bitecek olan Agüero ile devam etmeyip boşluğunu Lukaku ile doldurmaya kararlı. City'nin bu transfer harekatı için çalışmalara başladığı ve kesenin ağzını açacağı vurgulandı. Sezon sonunda İnter ile masaya oturmayı planlayan Manchester'ın önereceği rakama da yer verildi.

ADA'YA SICAK BAKACAKTIR

Haberlerde Manchester ekibinin, 27 yaşındaki forvet için yaklaşık 130 milyon euro'luk bir teklifte bulunacağı ileri sürüldü. Transferin bitmesi halinde Guardiola'nın forvet hattında Gabriel Jesus'u daha serbest kullanabileceği yorumu da yapıldı. 1.91 boyundaki Lukaku'nun da Everton, Chelsea, West Brom ve Manchester United'dan sonra tekrar Premier Lig macerası yaşamak isteyebileceğinin altı çizildi. Bu sezon İnter'de 30 maçta 23 gol, 5 asistle oynayan Lukaku'nun piyasa değeri 90 milyon euro.