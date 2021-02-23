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bombayı patlatıyor! ...

İngiliz devi ’nin ’li forvet için sezon sonu masaya oturacağı iddia edildi. Önerilecek rakamın 130 milyon euro civarında olacağı belirtildi...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Şubat 2021 Pazartesi 23:44 Güncelleme Tarihi: 23 Şubat 2021 Salı 06:50
Manchester City bombayı patlatıyor! Romelu Lukaku...

futbolu yaz döneminde flaş bir transferle sarsılabilir. Bu etkiye yapacak isimse 'in Belçikalı forveti olabilir. İngiliz basınında yer alan haberlere göre , sözleşmesi sezon sonu bitecek olan ile devam etmeyip boşluğunu Lukaku ile doldurmaya kararlı. City'nin bu transfer harekatı için çalışmalara başladığı ve kesenin ağzını açacağı vurgulandı. Sezon sonunda İnter ile masaya oturmayı planlayan Manchester'ın önereceği rakama da yer verildi.

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Haberlerde Manchester ekibinin, 27 yaşındaki forvet için yaklaşık 130 milyon euro'luk bir teklifte bulunacağı ileri sürüldü. Transferin bitmesi halinde 'nın forvet hattında 'u daha serbest kullanabileceği yorumu da yapıldı. 1.91 boyundaki Lukaku'nun da , , ve 'dan sonra tekrar macerası yaşamak isteyebileceğinin altı çizildi. Bu sezon İnter'de 30 maçta 23 gol, 5 asistle oynayan Lukaku'nun piyasa değeri 90 milyon euro.

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