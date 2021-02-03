Haberler İngiltere Premier Lig Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

Fulham - maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? |

'in 22. haftasında Fulham sahasında 'i konuk edecek. Maçın yayın saati ve kanalı futbolseverler tarafından merak ediliyor ve arama motorlarında araştırılıyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak?

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 12:17 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 12:21
Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fulham ile kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Leicester City maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Decordova-Reid, Loftus-Cheek, Reed, Anguissa, Robinson; Mitrovic, Lookman

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin; Tielemans, ; Albrighton, Maddison, Barnes; Perez

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