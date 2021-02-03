Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 22. hafta maçında Fulham ile Leicester City kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Fulham - Leicester City maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Fulham - Leicester City maçı 3 Şubat Çarşamba günü saat 21:00'de S Sport Plus'ta canlı yayınlanacak.

FULHAM - LEICESTER CITY MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Fulham: Areola; Aina, Andersen, Adarabioyo; Decordova-Reid, Loftus-Cheek, Reed, Anguissa, Robinson; Mitrovic, Lookman

Leicester City: Schmeichel; Pereira, Çağlar Söyüncü, Evans, Justin; Tielemans, Mendy; Albrighton, Maddison, Barnes; Perez