Haberler İngiltere Premier Lig Manchester United - Southampton: 9-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 9-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'de zirve mücadelesi veren , 22. haftada ağırladığı 'ı 9-0'lık skorla dağıttı. Kırmızı Şeytanlar, ve 'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalan rakibi karşısında Wan Bissaka, Rashford, Bednarek (k.k.), , Martial (2), McTominay, Bruno Fernandes'in (pen.) ve Daniel James'in golleriyle galibiyete uzandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 01:11
Manchester United - Southampton: 9-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasında 'ı ağırlayan , rakibini 9-0 mağlup edip 2 maç sonra galip geldi.

Konuk ekip 2. dakikada ve 86. dakikada 'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalırken, ManU'ya farklı galibiyeti getiren golleri 18'de Aaron Wan Bissaka, 25'te , 34'te Jan Bednarek (k.k.), 39'da , 69'da ve 90'da , 71'de , 87'de penaltıdan Bruno Fernandes ve uzatma anlarında Daniel James kaydetti.

Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla puanını 44'e yükseltip, maç fazlasıyla lider 'yi yakaladı. Southampton ise 29 puanda kaldı.

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