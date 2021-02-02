Manchester United - Southampton: 9-0 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Southampton'ı ağırlayan Manchester United, rakibini 9-0 mağlup edip 2 maç sonra galip geldi.
Konuk ekip 2. dakikada Alexandre Jankewitz ve 86. dakikada Jan Bednarek'in kırmızı kart görmesiyle 9 kişi kalırken, ManU'ya farklı galibiyeti getiren golleri 18'de Aaron Wan Bissaka, 25'te Marcus Rashford, 34'te Jan Bednarek (k.k.), 39'da Edinson Cavani, 69'da ve 90'da Anthony Martial, 71'de Scott McTominay, 87'de penaltıdan Bruno Fernandes ve uzatma anlarında Daniel James kaydetti.
Kırmızı Şeytanlar bu sonuçla puanını 44'e yükseltip, maç fazlasıyla lider Manchester City'yi yakaladı. Southampton ise 29 puanda kaldı.