Haberler İngiltere Premier Lig Wolverhampton - Arsenal: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- : 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasında 'a konuk olan , ve 'nun kırmızı kart görmesiyle 9 kişi bitirdiği maçı 2-1 kaybettti. ekibinin böylece ligdeki 7 maçlık yenilmezlik serisi sona erdi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 23:51
Wolverhampton - Arsenal: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

'in 22. haftasında ile karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi 2-1'lik skorla galip tamamladı.

32'de 'nin golüyle öne geçen Arsenal, 45'te 'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Wolves, 45'te (pen.) ve 49'da 'nun golleriyle 2-1 öne geçti.

Arsenal'de kaleci da 72'de kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-1 Wolves'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.

Ligde 7 maç sorna yenilgiyle tanışan 31 puanda kalırken, Wolves ise puanını 26'ya çıkardı.

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