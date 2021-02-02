Wolverhampton - Arsenal: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Wolverhampton ile Arsenal karşı karşıya geldi. Mücadeleyi ev sahibi Wolves 2-1'lik skorla galip tamamladı.
32'de Nicolas Pepe'nin golüyle öne geçen Arsenal, 45'te David Luiz'in kırmızı kart görmesiyle 10 kişi kaldı. Rakibinin eksik kalmasını iyi değerlendiren Wolves, 45'te Ruben Neves (pen.) ve 49'da Joao Moutinho'nun golleriyle 2-1 öne geçti.
Arsenal'de kaleci Bernd Leno da 72'de kırmızı kart gördü ve takımını 9 kişi bıraktı. Kalan bölümde başka gol olmayınca mücadele 2-1 Wolves'ın üstünlüğüyle sonuçlandı.
Ligde 7 maç sorna yenilgiyle tanışan Topçular 31 puanda kalırken, Wolves ise puanını 26'ya çıkardı.