Haberler İngiltere Premier Lig Southampton 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

1-0 | MAÇ SONUCU

'in 17. hafta maçında lider deplasmanda 'ın konuğu oldu. Maçın henüz 2. dakikasında ev sahibi ekip Ings'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti. Bu sonucun ardından Liverpool son 3 maçından galibiyet çıkartamamış oldu ve takipçisi 'a yakalandı...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 05 Ocak 2021 Salı 01:00
Southampton 1-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

'in 17. hafta maçında lider deplasmanda 'ın konuğu oldu.

Maçın henüz 2. dakikasında ev sahibi ekip Ings'in golüyle 1-0 öne geçti ve maç bu skorla bitti. Bu sonucun ardından Liverpool son 3 maçından galibiyet çıkartamamış oldu ve takipçisi 'a yakalandı...

Ev sahibi ekip bu galibiyetle puanını 29'a yükselterek 6. sırada yer aldı. Lider Liverpool ise 33 puanda kalarak liderliğini sürdürdü. Ligde bir maçı eksik olan ve aynı puana sahip Manchester United, liderlik için avantajlı konuma geçti.

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