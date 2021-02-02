Haberler İngiltere Premier Lig Sheffield United - West Bromwich Albion: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

- Albion: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in dibinde yer alan ile , 22. hafta maçında kozlarını paylaştı. Geriye düştüğü mücadeleyi ve 'ın golleriyle 2-1 kazanan derin bir nefes aldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:00 Güncelleme Tarihi: 03 Şubat 2021 Çarşamba 00:01
Sheffield United - West Bromwich Albion: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında ile Albion karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi 2-1 galip tamamladı.

41'de 'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Sheffield, 56'da ve 73'te 'ın golleriyle zafere uzanmayı başardı.

West Bromwich'de maça 11'de başlayan eski Galatasaraylı 68'de yerini -'ya bıraktı. ise kadroda yer almadı.

Son sırada yer alan Sheffield bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, 19. basamaktaki West Bromwich ise 12 puanda kaldı.

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