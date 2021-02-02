Sheffield United - West Bromwich Albion: 2-1 (MAÇ SONUCU - ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 22. haftasında Sheffield United ile West Bromwich Albion karşı karşıya geldi. Düşme hattını yakından ilgilendiren mücadeleyi ev sahibi Sheffield 2-1 galip tamamladı.
41'de Matt Phillips'in golüyle 1-0 yenik duruma düşen Sheffield, 56'da Jayden Bogle ve 73'te Billy Sharp'ın golleriyle zafere uzanmayı başardı.
West Bromwich'de maça 11'de başlayan eski Galatasaraylı Mbaye Diagne 68'de yerini Hal Robson-Kanu'ya bıraktı. Okay Yokuşlu ise kadroda yer almadı.
Son sırada yer alan Sheffield bu galibiyetle puanını 11'e yükseltirken, 19. basamaktaki West Bromwich ise 12 puanda kaldı.