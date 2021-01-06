Tottenham Danny Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor! Danny Rose kimdir?

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Tottenham, iki oyuncusuna veda etmeye hazırlanıyor. İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre Jose Mourinho'nun takımı, kadro planlamasında düşünülmeyen Arjantinli kaleci Paulo Gazzaniga ve adı transfer dönemlerinde sık sık Türk takımlarıyla anılan Danny Rose ile yollarını ayıracak.

Haberde Hugo Lloris'in yedeği olarak Joe Hart'ın takıma katılmasıyla Arjantinli file bekçisinin gitmesinin kesinleştiği ifade edilirken İngiliz sol bek Rose'un da bu sezon profesyonel kadro için adının bildirilmediğinin altı çizildi. 30 yaşındaki Danny Rose'un sözleşmesinin haziranda sona erecek olmasından dolayı oyuncunun herhangi bir takımla transfer görüşmesi yapmasının önünde engel bulunmadığına dikkat çekildi.

DANNY ROSE KİMDİR?

2 Temmuz 1990 yılında İngiltere'de dünyaya gelen Danny Rose, aslen Jamaikalı... Futbol kariyerine Leeds United'ın altyapısında başlayan İngiliz futbolcu, Watford, Bristol City, Sunderland, Newcastle ve Tottenham gibi takımlarda forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli sol bek, İngiltere Milli Takımı'nın formasını ise tam 29 kez terletti.





