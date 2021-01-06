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ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor! Danny Rose kimdir?

Son dakika transfer haberleri... takımlarından , devre arası transfer döneminde iki oyuncusuyla yollarını ayırmayı planlarken, bu isimden birinin adı Türk takımlarıyla da anılan olduğu ortaya çıktı. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 06 Ocak 2021 Çarşamba 09:24
Tottenham Danny Rose ile yollarını ayırmaya hazırlanıyor! Danny Rose kimdir?

ekiplerinden , iki oyuncusuna veda etmeye hazırlanıyor. İngiliz basınından Sky Sports'ta yer alan habere göre 'nun takımı, kadro planlamasında düşünülmeyen Arjantinli kaleci ve adı transfer dönemlerinde sık sık Türk takımlarıyla anılan ile yollarını ayıracak.

Haberde 'in yedeği olarak 'ın takıma katılmasıyla Arjantinli file bekçisinin gitmesinin kesinleştiği ifade edilirken İngiliz sol bek Rose'un da bu sezon profesyonel kadro için adının bildirilmediğinin altı çizildi. 30 yaşındaki Danny Rose'un sözleşmesinin haziranda sona erecek olmasından dolayı oyuncunun herhangi bir takımla transfer görüşmesi yapmasının önünde engel bulunmadığına dikkat çekildi.

DANNY ROSE KİMDİR?

2 Temmuz 1990 yılında 'de dünyaya gelen Danny Rose, aslen Jamaikalı... Futbol kariyerine 'ın altyapısında başlayan İngiliz futbolcu, , , , ve Tottenham gibi takımlarda forma giydi. 30 yaşındaki tecrübeli sol bek, 'nın formasını ise tam 29 kez terletti.


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