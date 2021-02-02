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Jurgen Klopp'tan yeni transfer 'a büyük övgü!

Teknik Direktörü Jurgen Kloop, kadroya dahil edilen milli yıldız hakkında övgü dolu ifadeler kullandı. Kloop, "Ozan, genç yaşta yurt dışına çıkmayı tercih etti. ’de istediği her kulüpte oynayabilirdi ama o bir adım atmak istedi. Önce ’a, ardından ’ye gitti. Biz onun için uygun bir adım olduk" dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Şubat 2021 Salı 11:48
Jurgen Klopp'tan yeni transfer Ozan Kabak'a büyük övgü!

04 forması giyen milli savunma oyuncusu , sezon sonuna kadar 'a kiralandı. Liverpool'un Alman çalıştırıcısı Jurgen Kloop, yeni transferi kulübün internet sitesine değerlendirdi.

Ozan'ın 'ya çok genç yaşta transfer olduğunu hatırlatan Kloop, "Almanya'da ikinci kulübünde oynadı. Schalke maalesef şu anda iyi durumda değil. Onun için hamle yapmak için gerçekten iyi bir an olduğunu düşünüyordum. Çünkü dünyadaki her oyuncu gibi istikrarlı bir takıma ihtiyacınız var ve biz bunu ona sunabiliriz. Ozan Kabak gerçekten çok büyük bir yetenek ve onunla çalışmayı dört gözle bekliyoruz" açıklamasını yaptı.



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