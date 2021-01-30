Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda canlı yayınlanacak? | İngiltere Premier Lig

İngiltere Premier Lig'de heyecan devam ediyor. 20. hafta maçında Arsenal ile Manchester United kozlarını paylaşacak. Maç ile ilgili tüm detaylar futbolseverler tarafından merak ediliyor. Peki, Arsenal - Manchester United maçı ne zaman, saat kaçta ve hangi kanalda?

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI NE ZAMAN, SAAT KAÇTA VE HANGİ KANALDA?

Arsenal - Manchester United maçı 30 Ocak Cumartesi günü saat 20:30'da S Sport'tan canlı yayınlanacak.

ARSENAL - MANCHESTER UNITED MAÇI MUHTEMEL 11'LERİ

Arsenal: Leno, Soares, Holding, David Luiz, Tierney, Xhaka, Partey, Saka, Rowe, Pepe, Lacazette

Manchester United: De Gea, Wan-Bissaka, Lindelöf, Maguire, Shaw, Fred, McTominay, Pogba, Rashford, Fernandes, Cavani