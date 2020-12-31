Edinson Cavani'ye ceza şoku! 3 maç...

Premier League'in 10. haftasında oynanan Southampton-Manchester United karşılaşması Kırmızı Şeytanlar'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Takımına 2 gol 1 asistle katkı sağlayan Edinson Cavani'nin karşılaşma sonrası kendisini kutlayan bir taraftara verdiği yanıt nedeniyle başı dertte...

Uruguaylı yıldız oyuncu, güzel oyunu nedeniyle kendisine "Seni seviyorum matador" diyen bir taraftara "Teşekkürler negrito (küçük zenci)" yanıtını vermişti. Kullandığı bu kelimeler yüzünden FA oyuncu hakkında soruşturma başlatmış ve, Cavani'ye 3 maç müsabakalardan men ederek 100.000 Pound da para cezası verdi. Bu cezaların yanı sıra Cavani'nin "yüz yüze eğitim" programına katılıp bu programı da tamamlaması gerekiyor.