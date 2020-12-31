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'ye ceza şoku! 3 maç...

İngiltere 'in köklü kulüplerinden 'da forma giyen yıldız oyuncu 'nin başı sosyal medya hesabından yaptığı bir yorumla dertte. yaptığı yorum nedeniyle 3 maç müsabakalardan men cezasına çarptırıldı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 31 Aralık 2020 Perşembe 18:37
Edinson Cavani'ye ceza şoku! 3 maç...

'in 10. haftasında oynanan - karşılaşması 'ın 3-2 galibiyetiyle sonuçlanmıştı. Takımına 2 gol 1 asistle katkı sağlayan 'nin karşılaşma sonrası kendisini kutlayan bir taraftara verdiği yanıt nedeniyle başı dertte...

yıldız oyuncu, güzel oyunu nedeniyle kendisine " matador" diyen bir taraftara "Teşekkürler negrito (küçük zenci)" yanıtını vermişti. Kullandığı bu kelimeler yüzünden FA oyuncu hakkında soruşturma başlatmış ve, 'ye 3 maç müsabakalardan men ederek 100.000 Pound da para cezası verdi. Bu cezaların yanı sıra Cavani'nin "yüz yüze eğitim" programına katılıp bu programı da tamamlaması gerekiyor.

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