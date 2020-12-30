Tottenham - Fulham maçı corona virüsü nedenyile ertelendi

Premier Lig'de heyecan 16. hafta karşılaşmaları ile devam ediyor.

Günün maçında Tottenham ile Fulham kozlarını paylaşacaktı.

Fulham'ın son günlerde açıkladığı corona virüsü vakaları nedeniyle karşılaşmanın ertelendiği duyuruldu.

Premier Lig'de Manchester City, Sheffield United ve Newcastle United'da da corona virüsü vakası çıktığı açıklanmıştı.

MOURINHO İSYAN ETMİŞTİ

Karşılaşma 4 saat kala açıklamalarda bulunan Mourinho, Premier Lig yönetimini eleştirdi. Portekizli teknik adam, "4 saat sonra maç var ve oynanıp oynanmayacağını hala bilmiyoruz. Dünyanın en iyi ligi!" ifadeleri kullandı.

EVERTON-MAN. CITY MAÇI DA ERTELENMİŞTİ

İngiltere Premier Lig'in 16. haftasında oynanaması planlanan Everton-Manchester City mücadelesi, konuk ekip City'de birçok oyuncunun corona virüsüne yakalanması nedeniyle ileri bir tarihe ertelendi.