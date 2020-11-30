Leicester - Fulham: 1-2 | MAÇ SONU ÖZET

Premier Lig'in 10. haftasında Leicester City, evinde Fulham'ı ağırladı. Mücadele konuk ekip Fulham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.
Maçın golleri Fulham adına Lookman 30' ve Cavaleiro (P) 38'de gelirken, Leicester'ın tek golü 86'da Barnes'tan geldi. Öte yandan Cengiz Ünder, 46. dakikada Luke Thomas'ın yerine oyuna girdi.
Bu sonuçla Liecester, 18 puanla 4. sırada yer alırken Fulham, 7 puanla 17. sırada kendine yer buldu.
Leicester, gelecek hafta Sheffield Utd'a konuk olacak. Fulham ise Manchester City deplasmanına gidecek.