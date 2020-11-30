Haberler İngiltere Premier Lig Leicester - Fulham: 1-2 | MAÇ SONU ÖZET

Leicester - : 1-2 | MAÇ SONU ÖZET

İngiltere 'in 10. haftasında ve Çağlar Soyüncü'nün formasını giydiği , evinde 'ı konuk etti. Çağlar'ın sakatlığı nedeniyle kadroda yer almadığı ve Cengiz'in 46'da oyuna dahil olduğu müsabaka Fulham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Kasım 2020 Pazartesi 23:30
Leicester - Fulham: 1-2 | MAÇ SONU ÖZET

'in 10. haftasında , evinde 'ı ağırladı. Mücadele konuk ekip Fulham'ın 2-1'lik üstünlüğü ile sonuçlandı.

Maçın golleri Fulham adına Lookman 30' ve Cavaleiro (P) 38'de gelirken, Leicester'ın tek golü 86'da Barnes'tan geldi. Öte yandan , 46. dakikada Luke Thomas'ın yerine oyuna girdi.

Bu sonuçla Liecester, 18 puanla 4. sırada yer alırken Fulham, 7 puanla 17. sırada kendine yer buldu.

Leicester, gelecek hafta Sheffield Utd'a konuk olacak. Fulham ise Manchester City deplasmanına gidecek.

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