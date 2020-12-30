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devinin listesi sızdı! ve ...

İngiliz ekibi Leicester City'de forma giyen ile ekiplerinden 04'te forma giyen için flaş bir iddia ortaya atıldı. İspanyol basını, İngiliz devinin listesini açıkladı. Transfer listesinde Ozan Kabak ve Çağlar Söyüncü'ye yer verildi. İşte detaylar... (fotomac.com.tr / DIŞ HABERLER)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 20:20 Güncelleme Tarihi: 30 Aralık 2020 Çarşamba 21:04
Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Milli futbolcularımızdan Leicester City'de forma giyen ve Alman ekibi 'de forma giyen , devinin listesinde yer aldı.

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Takımlarında gösterdikleri performans ile dev kulüplerin listesine giren yıldız futbolcuların yeni takımlarının neresi olacağı merak konusu oluyordu.

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

'ın ile olan sözleşmesi 2024 yılında sona eriyor. Genç stoper kendisiyle yapılan bir röportajda, " benim hedeflerimden biri. Premier Lig'e sıçrama yapabilirim. Bundesliga üst seviyede bir lig ancak dünyanın en büyük ve kaliteli ligi bence Premier Lig" ifadelerini kullanmıştı.

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

'de Manchester City, Tottenham ve Arsenal'ın listesine giren 'nün ise 2023'te sözleşmesi bitiyor.

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İspanyol basını Manchester United'ın hem 'yü hem de listesine aldığını iddia etti.

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

İŞTE SOLSKJAER'İN LİSTESİ:

Pau Torres

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Jules Kounde

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Ben White

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

Premier Lig devinin transfer listesi sızdı! Çağlar Söyüncü ve Ozan Kabak...

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