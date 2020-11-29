Arsenal-Wolverhampton: 1-2 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

İngiltere Premier Lig'in 10. haftasında Arsenal sahasında Wolverhampton'ı ağırladı. Karşılaşma konuk ekibin 2-1 üstünlüğü ile tamamlandı. Wolverhampton'ın golleri, Pedro Neto ve Daniel Podence'den gelirken, ev sahibi ekibin tek golünü 30. dakikada Magalhaes kaydetti.

Bu sonuçla Wolverhampton puanını 17'ye yükseltirken, Arsenal 13 puanla 14. sırada kaldı. Öte yandan karşılaşmada korkutan bir sakatlık yaşandı. Arsenal'in kullandığı köşe vuruşu sonrası Brezilyalı savunma oyuncusu David Luiz ile hava topu mücadelesinde çarpışan Raul Jimenez yere düştü.

Başından sert bir darbe alan Jimenez uzun süre yerde hareketsiz şekilde kalınca büyük bir panik yaşandı 29 yaşındaki oyuncuya sağlık ekipleri müdahale etti.

Çarpışmanın şiddetiyle kısa süreli bilinç kaybı yaşayan Jimenez oyuna devam edemedi ve yerini Fabio Silva'ya bıraktı. Sahadan sedye ile ayrılan futbolcu hastaneye kaldırıldı.