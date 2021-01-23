Haberler İngiltere Premier Lig Mesut'u gönderen Arsenal'de hedef: Odegaard

Mesut'u gönderen 'de hedef: Odegaard

İngiliz devi, ’in 22’lik Norveçli yıldızını kiralamak için atağa kalktı. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro olan Odegaard’ın kiralık olarak geleceği ifade edildi

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 22 Ocak 2021 Cuma 23:39 Güncelleme Tarihi: 23 Ocak 2021 Cumartesi 06:50
Mesut'u gönderen Arsenal'de hedef: Odegaard
'i Fenerbahçe'ye gönderen , 'in Norveçli oyuncusu 'ı kiralamak üzere. Ada basınında yer alan haberlere göre İngiliz ekibinin, 22 yaşındaki 10 numarayı Emirates'e getirmeye çok yakın olduğu yazıldı. Son dönemin yükselen yıldızı olarak gösterilen 1.78 boyundaki Norveçli futbolcu için ne kadarlık bir teklif yapılacağı belirtilmezken, transferin satın alma opsiyonuyla gerçekleşeceğinin altı çizildi.

2 KEZ KUPA KALDIRDI
Öte yandan Madrid ekibinden oynayacağı bir kulübe gitmek istediği bilinen oyuncu da çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Real Madrid'in de göndermek istediği Odegaard'ın Arsenal'e transferine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro civarında olan Norveçli yıldız, kulüp kariyerinde 216 maça çıkıp 31 gol, 40 asist üretti. Milli takımında da 25 maçta 1 gol kaydetti. Odegaard'ın kariyerinde Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi kupası var.

Son olarak Brighton'dan kaleci Matthew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiralayan Arsenal, Martin Odegaard'a da önümüzdeki günlerde imza attırmayı umuyor.

İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kiraladı. 28 yaşındaki file bekçisi Ryan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ryan, Leno ve İzlandalı Alex Runarsson'dan sonra Arsenal'ın kadrosundaki 3.kaleci olacak.

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