Mesut'u gönderen Arsenal'de hedef: Odegaard

2 KEZ KUPA KALDIRDI
Öte yandan Madrid ekibinden oynayacağı bir kulübe gitmek istediği bilinen oyuncu da çalışmalarını takımdan ayrı olarak sürdürüyor. Real Madrid'in de göndermek istediği Odegaard'ın Arsenal'e transferine kesin gözüyle bakılıyor. Piyasa değeri yaklaşık 40 milyon euro civarında olan Norveçli yıldız, kulüp kariyerinde 216 maça çıkıp 31 gol, 40 asist üretti. Milli takımında da 25 maçta 1 gol kaydetti. Odegaard'ın kariyerinde Real Madrid ile 2 Şampiyonlar Ligi kupası var.
Son olarak Brighton'dan kaleci Matthew Ryan'ı sezon sonuna kadar kiralayan Arsenal, Martin Odegaard'a da önümüzdeki günlerde imza attırmayı umuyor.
İngiltere Premier Lig ekibi Arsenal, Brighton'dan Avustralyalı kaleci Mathew Ryan'ı kiraladı. 28 yaşındaki file bekçisi Ryan ile sezon sonuna kadar kiralık olarak anlaşma sağlandığı duyuruldu. Ryan, Leno ve İzlandalı Alex Runarsson'dan sonra Arsenal'ın kadrosundaki 3.kaleci olacak.