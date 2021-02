Okay Yokuşlu West Bromwich Albion'da! Transfer resmen açıklandı

Ara transferde daha önce Galatasaray'dan Mbaye Diagne'yi kiralayan İngiltere Premier Lig ekibi West Bromwich Albion, bu kez de milli futbolcumuz Okay Yokuşlu'yu kadrosuna kattı.

İngiliz ekibi, 26 yaşındaki orta saha oyuncusunu Celta Vigo'dan sezon sonuna kadar kiraladığını açıkladı.

Okay Yokuşlu bu sezon Celta Vigo'da 14 resmi maçta forma giymişti.

Welcome to the Albion, @Okayokuslu ✍️🇹🇷



The Turkish midfielder joins us on loan until the end of the season from @RCCelta.