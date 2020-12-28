Everton-Manchester City maçı corona virüsü nedeniyle ertelendi!

İngiltere Premier Lig'de heyecan 16. hafta mücadeleleri ile sürüyor. Haftanın dikkat çeken mücadelesinde karşılaşacak Everton-Manchester City maçı öncesi yapılan corona virüsü testlerinde konuk ekip City'de birçok ismin sonucunun pozitif çıkması sonrası mücadele ileri bir tarihe ertelendi.

İngiltere'nin önde gelen basın organlarından Mirror'un son dakika olarak geçtiği haberde Manchester City'nin Newcastle'a karşı oynadığı mücadele öncesi Kyle Walker ve Gabriel Jesus'un test sonuçlarının pozitif çıkmasının ardından bu karşılaşma öncesinde de birçok oyuncunun test sonucunun pozitif olduğu bilgisini paylaşarak karşılaşmanın iptal edildiğini duyurdu.