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- Albion: (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'in 15. haftasında sahasında 'i konuk etti. Mücadele karşılıklı atılan gollerle eşitlikle sonuçlandı. İşte detaylar...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:39 Güncelleme Tarihi: 27 Aralık 2020 Pazar 21:43
Liverpool-West Bromwich Albion: 1-1 (MAÇ SONUCU-ÖZET)

'de lider , sahasında Albion ile berabere kaldı. Premier Lig'in 15. haftasında son şampiyon Liverpool, Anfield Stadı'nda West Bromwich Albion'ı konuk etti.

Maça hızlı başlayan ev sahibi ekip, 12. dakikada Sadio Mane'nin attığı golle ilk yarıyı 1-0 önde kapattı. İkinci yarıda daha etkili oynayan ve üst üste fırsatlar bulan West Bromwich Albion, 82. dakikada Semi Ajayi ile beraberliği yakaladı.

Liverpool, kalan dakikalarda galibiyet için bastırsa da aradığı golü bulamadı ve karşılaşma 1-1 berabere sona erdi. Puanını 32'ye yükselten Liverpool liderliğini sürdürürken, 8 puanlı West Bromwich Albion 19. sırada kaldı.

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