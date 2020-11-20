Haberler İngiltere Premier Lig Mesut Özil'den ayetli cuma mesajı: İslamofobi ve İslam karşıtlığı...

'den ayetli cuma mesajı: ve İslam karşıtlığı...

forması giyen Türk asıllı Alman futbolcu , hesabından özellikle Avrupa kıtasında yayılan ve İslam karşıtlığına dikkat çekerek, Kuran'ı Kerim'den bir ayet paylaştı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 20 Kasım 2020 Cuma 14:38
Mesut Özil'den ayetli cuma mesajı: İslamofobi ve İslam karşıtlığı...

ekiplerinden 'de forma giyen Türk asıllı futbolcu , hesabından cuma mesajı paylaştı.

Fussilet Suresi 34. ayetin yer aldığı bir alıntı yayımlayan yıldız futbolcu, "İyilikle kötülük bir olmaz. Sen (kötülüğü) en güzel olan davranışla sav; o zaman bir de göreceksin ki seninle aranızda düşmanlık bulunan kimse kesinlikle sıcak bir dost oluvermiş" ifadeleriyle ilgili de kişisel bir yorum yaptı.

"Maalesef, ve İslam karşıtlığı medyanın büyük rolüyle birlikte Avrupa'da ve dünyanın diğer yerlerine büyüyor" diyen Özil, "Buna şahsi yanıtım: İslamofobi ve İslam karşıtlığına, onu pekiştirmeyecek, aksine silahsızlandıracak ve nezaketle susturacak şekilde cevap vermeliyiz" ifadelerine yer verdi.


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