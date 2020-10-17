Jürgen Klopp'tan VAR hakemlerine 'ofsayt' tepkisi!

İngiltere Premier Lig'de Everton ile Liverpool arasında oynanan Merseyside derbisi 2-2'lik beraberlikle sonuçlanırken, maça VAR sistemi damga vurdu.

Konuk ekip Liverpool'un uzatma anlarında Henderson'la bulduğu gol, VAR incelemesi sonrası ofsayt nedeniyle iptal edilirken, teknik direktör Jürgen Klopp bu karara isyan etti.

"OFSAYT OLMADIĞI GÖRÜLÜYOR"

Alman teknik adam maçın ardından yaptığı açıklamada, "VAR'dan iptal edilen golümüzü izledim ve gösterilen fotoğrafta çok net ofsayt olmadığı görülüyor. Biri bana açıklasın, bu karar nasıl alındı?" dedi.

Klopp, takımının ortaya koyduğu performanstan ise memnun olduğunu belirtirken şı ifadeleri kullandı:

"Son dönemdeki en iyi performanslarımızdan birini sergiledik ancak yeterli olmadı. Everton'ın özgüveni çok yüksek seviyedeydi ancak onları baskıyla geri püskürtmeyi başardık. Liverpool'a geldiğim günden bu yana Goodison Park'ta oynadığımız en iyi futboldu fakat maçı kazanamadık. Bunun farklı nedenleri var ve bu durumları futbolcularımız ile konuşacağız; çözmemiz gereken birden fazla sorun var."