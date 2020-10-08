Arsenal tesislerini kapattı! Corona virüsü...

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal'in antrenman tesislerinde kırmızı alarm verildi. Bir personelde corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp, antrenman merkezinin kapatıldığını duyurdu.

Londra'nın doğusunda bulunan tesislerde, geniş çaplı bir temizlik çalışmasının başlatıldığı ifade edilirken, Covid-19 testi pozitif çıkan personelle temaslı olduğu belirlenen 6 kişinin de karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan İngiliz kulübü, kadın ve erkek takımındaki hiçbir oyuncuda corona virüsü vakasına rastlanmadığını da açıkladı.