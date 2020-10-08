Haberler İngiltere Premier Lig Arsenal tesislerini kapattı! Corona virüsü...

tesislerini kapattı! Corona virüsü...

İngiliz ekibi , bir personelde corona virüsü görülmesinin ardından 'nın doğusunda bulunan antrenman merkezini kapattı. Kulüp, tesislerde geniş çaplı bir temizlik çalışmasının başlatıldığını duyurdu. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 08 Ekim 2020 Perşembe 11:38
Arsenal tesislerini kapattı! Corona virüsü...

ekiplerinden 'in antrenman tesislerinde kırmızı alarm verildi. Bir personelde corona virüsü testinin pozitif çıkmasının ardından kulüp, antrenman merkezinin kapatıldığını duyurdu.

'nın doğusunda bulunan tesislerde, geniş çaplı bir temizlik çalışmasının başlatıldığı ifade edilirken, Covid-19 testi pozitif çıkan personelle temaslı olduğu belirlenen 6 kişinin de karantinaya alındığı bildirildi.

Öte yandan İngiliz kulübü, kadın ve erkek takımındaki hiçbir oyuncuda corona virüsü vakasına rastlanmadığını da açıkladı.

BİZE ULAŞIN