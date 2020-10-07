Haberler İngiltere Premier Lig Alex Telles: Manchester United'a katılmak büyük bir onur

: 'a katılmak büyük bir onur

Porto'dan ekibi 'a 15 milyon euro bedelle olan , "Böyle prestijli bir kulübe katılmak benim için büyük bir onurdur" dedi.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 07 Ekim 2020 Çarşamba 17:15
Alex Telles: Manchester United'a katılmak büyük bir onur

Porto'dan 15 milyon euro bedelle 'a olan , yeni takımına gelmek için uzun bir aşamadan geçtiğini söyledi.

Mutluluğunu dile getiren Alex Telles, "Manchester United prestijli bir kulübe katılmak benim için büyük bir onurdur" dedi.

27 yaşındaki futbolcu ayrıca, "Kariyerinizde buralara gelmek için çok çalışmanız gerekiyor. Şu anda Manchester'dayım. Burada başarılı olmak için her şeyi yapacağıma tüm kalbimle söz verebilirim. Porto'da çok kupa kazandım ve buna United'da devam etmek istiyorum. Forma giymek için sabırsızlanıyorum" sözlerini kullandı

Porto kariyerinde 195 maça çıkarak 26 gol atan Alex Telles, 57 de asist yapmıştı.

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