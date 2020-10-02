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'tan 'a övgü! "Kalitesini gördük"

ekiplerinden 'de teknik direktör , takımın yeni transferlerinden milli futbolcu ile ilgili, "Cengiz, kadroda olmak için uygun durumda. Kendisinin kalitesini birkaç gün içinde gördük" ifadelerini kullandı.

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:05 Güncelleme Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 17:06
Brendan Rodgers'tan Cengiz Ünder'a övgü! "Kalitesini gördük"

takımlarından Teknik Direktörü , pazar günü ile oynanacak olan maç öncesinde medyaya açıklamalarda bulunurken, yeni transferleri milli futbolcu 'in durumu hakkında da konuştu.

Ünder'in kadroda olmak için uygun bir isim olduğunu ifade eden Rodgers, "Onun kalitesini birkaç gün içerisinde gördük. Takıma adapte olması için bir süreç yaşayacak ve önümüzdeki birkaç hafta içerisinde bunu atlatacak" ifadelerini kullandı.

3 sezon boyunca Roma formasını terleten Cengiz Ünder, 3 milyon euro karşılığında kiralık olarak Leicester City'nin yolunu tutmuştu.

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