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27 Ağustos 2020, Perşembe
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Son dakika: corona virüsüne yakalandı!

Son dakika: Paul Pogba corona virüsüne yakalandı!

ekiplerinden forması giyen dünyaca ünlü yıldız corona virüsüne yakalandı. Fransız futbolcu ülkesinin kadrosundan çıkartıldı.

'ın dünyaca ünlü Fransız yıldızı 'ya yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Fransa teknik direktörü yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun corona virüsüne yakalandığını ve karantinada olduğunu ifade etti.

KADRODAN ÇIKARILDI!
Corona virüsüne yakalanan Paul Pogba, Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve yerine Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga dahil edildi.

  1. 27.08.2020
  2. Güncelleme: 27.08.2020 15:33
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