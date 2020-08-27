Son dakika: Paul Pogba corona virüsüne yakalandı!

Manchester United'ın dünyaca ünlü Fransız yıldızı Paul Pogba'ya yapılan Covid-19 test sonucu pozitif çıktı. Fransa Milli Takım teknik direktörü Didier Deschamps yaptığı açıklamada, 27 yaşındaki futbolcunun corona virüsüne yakalandığını ve karantinada olduğunu ifade etti.

KADRODAN ÇIKARILDI!

Corona virüsüne yakalanan Paul Pogba, Fransa Milli Takım kadrosundan çıkarıldı ve yerine Rennes'de forma giyen Eduardo Camavinga dahil edildi.



