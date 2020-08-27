Chelsea'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu...
İngiliz devi Chelsea'nin sezon öncesi hazırlıkları, corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada bazı oyuncuların Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig'in başlamasına sayılı günler kala, Chelsea'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İngiliz basınından Daily Mail'de yer alan habere göre Maviler'de, en az 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.
Gazete bu isimlerin Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic ve Fikayo Tomori olabileceğini duyurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcular karantinaya alındı. Kulüp de yaptığı açıklama ile bazı oyuncularının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyururken, futbolcuların isimlerine yer vermedi.
İngiltere'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 12 farklı takımda, 14 test pozitif çıkmıştı. Premier Lig'in 12 Eylül'de başlayacağı açıklandı. Chelsea'nin ilk hafta maçının ertelenebileceği ifade ediliyor.
- 27.08.2020
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