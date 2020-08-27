Chelsea'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu... - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
27 Ağustos 2020, Perşembe
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Dünya devinde corona şoku! En az 4 oyuncu...

'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu...

Chelsea'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu...

İngiliz devi 'nin sezon öncesi hazırlıkları, corona virüsü salgını nedeniyle sekteye uğradı. Kulüpten yapılan açıklamada bazı oyuncuların Covid-19 testinin pozitif çıktığı bildirildi. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)

İngiltere 'in başlamasına sayılı günler kala, 'de corona virüsü şoku yaşanıyor. İngiliz basınından 'de yer alan habere göre Maviler'de, en az 4 futbolcunun corona virüsü testi pozitif çıktı.

Gazete bu isimlerin Mason Mount, Tammy Abraham, Christian Pulisic ve Fikayo Tomori olabileceğini duyurdu. Covid-19 testi pozitif çıkan yıldız futbolcular karantinaya alındı. Kulüp de yaptığı açıklama ile bazı oyuncularının corona virüsü testinin pozitif çıktığını duyururken, futbolcuların isimlerine yer vermedi.

İngiltere'de yeni sezon öncesi hazırlıklarını sürdüren 12 farklı takımda, 14 test pozitif çıkmıştı. Premier Lig'in 12 Eylül'de başlayacağı açıklandı. Chelsea'nin ilk hafta maçının ertelenebileceği ifade ediliyor.


haberin devamı

  1. 27.08.2020
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Chelsea'de corona virüsü şoku! En az 4 oyuncu... haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA