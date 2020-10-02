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Tottenham 'dan 'u kiraladı! Bonservisi...

ekiplerinden Tottenham, Portekiz ekibi 'da forma giyen Brezilyalı golcü 'u kiraladı. İngiliz temsilcisi, oyuncuyu almak isterse 42 milyon Euro bonservis bedeli ödeyecek. | Son dakika transfer haberleri

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 02 Ekim 2020 Cuma 10:26
Tottenham Benfica'dan Carlos Vinicius'u kiraladı! Bonservisi...

İngiltere takımlarından Tottenham, Brezilyalı santrfor 'u bir yıllığına kiralama konusunda ile anlaştı.

Benfica Kulübünden yapılan açıklamaya göre taraflar, Vinicius'un sezon sonuna kadar Tottenham'da oynaması konusunda 3 milyon Euro'ya el sıkıştı. Satın alma opsiyonu bulunan Tottenham'ın, 42 milyon Euro daha ödeyerek 25 yaşındaki oyuncunun bonservisini alabileceği de ifade edildi.

Ülkesinin Palmeiras kulübünün altyapısından yetişen Vinicius, Benfica'dan önce Rio Ave ve Monaco'da oynadı.


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