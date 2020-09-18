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'yı kadrosuna kattı

'in son şampiyonu , 'in İspanyol yıldızı 'yı kadrosuna kattı. İngiliz kulübünden yapılan açıklamaya göre, 29 yaşındaki orta saha oyuncusuyla uzun süreli bir sözleşme imzalandığı ifade edildi. | Son dakika haberleri...

İngiltere Premier Lig Haberleri Giriş Tarihi: 18 Eylül 2020 Cuma 18:42
Liverpool Thiago Alcantara'yı kadrosuna kattı

ekiplerinden , 'te forma giyen İspanyol futbolcu 'yı kadrosuna kattı.

Kulüpten yapılan açıklamada, 29 yaşındaki orta saha oyuncusu ile uzun süreli sözleşme imzalandığı belirtildi.

"UZUN ZAMANDIR BU ANI BEKLİYORDUM"

Liverpool kadrosuna dahil olmaktan heyecan duyduğunu belirten Thiago, "Uzun zamandır bu anı bekliyordum ve burada olduğum için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

İngiliz basını, Liverpool'un İspanyol futbolcu ile 4 yıllık sözleşme imzaladığını ve Bayern Münih'e 20 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini iddia etti.

2013 yılında Bayern Münih'e olan Thiago, takımıyla 1 kez Şampiyonlar Ligi, 7 kez de lig şampiyonluğu yaşadı.

Alman ekibinde toplamda 235 karşılaşmada forma giyen Thiago, 31 gol kaydetti.

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