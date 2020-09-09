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09 Eylül 2020, Çarşamba
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'den flaş Tottenham göndermesi!

Mesut Özil'den flaş Tottenham göndermesi!

takımlarından 'de forma giyen , hesabından takipçilerinin sorularını yanıtladı. 31 yaşındaki futbolcu, Arsenal'in Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu ve rüya 11'ini belirledi.

, üzerinden gelen soruları yanıtladı. , gibi önemli takımlarda forma giyen Mesut Özil, rüya 11'ini açıkladı. Özil, rüya 11'inde Almanya ve Real Madrid'de oynadığı isimlere ağırlık verirken, 7 senedir formasını giydiği Arsenal'den ise sadece tek bir isme yer verdi.

İşte yıldız futbolcunun rüya 11'i:
Casillas,Lahm, Ramos,Boateng,Marcelo,,Cazorla,,Kaka,C. Ronaldo, Benzema.



FLAŞ TOTTENHAM GÖNDERMESİ!
Mesut Özil bir takipçisinin, "Seçeneğin olsa Tottenham için oynamayı mı yoksa emekli olmayı mı tercih ederdin?" sorusu üzerine; "Kupa kazanmak istemiyorsam oraya giderim." açıklamasını yaparak Arsenal'in Tottenham'a flaş bir göndermede bulundu.


  1. 09.09.2020
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