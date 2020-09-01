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01 Eylül 2020, Salı
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transferini duyurdu!

Arsenal Gabriel Magalhaes transferini duyurdu!

ekiplerinden , Fransız ekibi 'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper 'i 26 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.

, Ligue 1 ekiplerinden 'de forma giyen 'i kadrosuna kattığını duyurdu.

22 yaşındaki Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, bonservis bedeli olarak ise Lille'e 26 milyon euro ödedi.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.

  1. 01.09.2020
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