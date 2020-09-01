Arsenal Gabriel Magalhaes transferini duyurdu!

Arsenal, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Gabriel Magalhaes'i kadrosuna kattığını duyurdu.

22 yaşındaki Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, bonservis bedeli olarak ise Lille'e 26 milyon euro ödedi.

Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.