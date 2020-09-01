Arsenal Gabriel Magalhaes transferini duyurdu!
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Arsenal, Fransız ekibi Lille'de forma giyen 22 yaşındaki Brezilyalı stoper Gabriel Magalhaes'i 26 milyon euro karşılığında kadrosuna kattı.
Arsenal, Fransa Ligue 1 ekiplerinden Lille'de forma giyen Gabriel Magalhaes'i kadrosuna kattığını duyurdu.
22 yaşındaki Brezilyalı stoperle 5 yıllık sözleşme imzalayan İngiliz ekibi, bonservis bedeli olarak ise Lille'e 26 milyon euro ödedi.
Kariyerine ülkesinin Avai takımında başlayan Gabriel, 2017'de Lille'e transfer olmuştu. Daha sonra Fransa'nın Troyes ve Hırvatistan'ın Dinamo Zagreb ekiplerinde kiralık olarak oynayan Gabriel, geçen sezon Lille formasıyla 34 maça çıkmış ve bir gol atmıştı.
- 01.09.2020
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Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
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