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06 Ağustos 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Milli yıldıza dünya devi talip oldu! İşte o rakam

Son dakika: Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu

Son dakika: Çağlar Söyüncü'ye Barcelona talip oldu

Son dakika haberine göre; 'de Leicester City forması giyen milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü'ye dünya devi Barcelona talip oldu. İspanyol ekibi, Çağlar'ın transferini 40 milyon Euro bonservis bedeli ile bitirmeyi planlıyor. İşte detaylar...

Çağlar Söyüncü, Barcelona forması giyen 3. Türk oyuncu olmaya hazırlanıyor. NTV Spor'un haberine göre; Bu sezon Leicester City'de gösterdiği performansla dikkat çeken 24 yaşındaki futbolcuya Barcelona talip oldu.

Bir süre önce İngiliz ekibiyle temaslara başlayan Barcelona, Çağlar için 40 milyon Euro'yu gözden çıkardı.

Kulüplerin bonservis bedelinde anlaşması halinde; milli futbolcu, Barcelona ile 5 yıllık sözleşme imzalayacak.

Menemenspor, Bucaspor ve Altınordu'da aldığı alt yapı eğitimi sonrası 2014 yılında Altınordu A takımına yükselen Çağlar, 2016'da 2.6 milyon Euro karşılığında Freiburg'a transfer oldu.

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2 sezon sonra 21 milyon Euro'ya Leicester City'nin yolunun tutan milli futbolcu, son 2 sezondur İngiliz ekibinin formasını giyiyor.

Geçen sezon Leicester City ile 42 maça çıkan Çağlar Söyüncü; 1 gol attı, 1 asist yaptı.

Futbol devi Barcelona'da daha önce Rüştü Reçber ve Arda Turan forma giymişti. Transferin tamamlanması halinde 24 yaşındaki savunma oyıncucu İspanyol ekibinde top koşturan 3 Türk futbolcu olacak.

  1. 06.08.2020
  2. Güncelleme: 06.08.2020 16:22
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