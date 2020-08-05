Manchester City Bournemouth'tan Nathan Ake'i kadrosuna kattı
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, geçen sezon Bournemouth'ta 30 maça çıkıp 2 gol kaydeden savunma oyuncusu Nathan Ake'i kadrosuna kattı.
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Manchester City, Bournemouth'ta forma giyen savunma oyuncusu Nathan Ake'i kadrosuna kattı.
Kulüpten yapılan açıklamada, 25 yaşındaki Hollandalı futbolcuyla 5 yıllık sözleşme imzalandığı belirtildi.
Manchester City'ye transfer olmanın kendisi için bir rüya olduğunu dile getiren Ake, "Çok çalışmam gerekeceğini biliyorum ve onun için burada yapacağım şey çalışmak olacak. Takımın kupalar kazanmasına yardımcı olmak için elimden geleni yapacağım." ifadelerini kullandı.
İngiliz basını, Manchester City'nin Ake için Bournemouth'a 41 milyon sterlin bonservis bedeli ödediğini yazdı. Nathan Ake, geçen sezon Bournemouth'ta 30 maça çıkıp 2 gol kaydetmişti.
- 05.08.2020
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