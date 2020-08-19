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19 Ağustos 2020, Çarşamba
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'den sözleri! Önceliğim...

Mesut Özil'den transfer sözleri! Önceliğim...

Lig takımlarından 'de forma giyen ve adı ile anılan 'den sözleri geldi. Yıldız futbolcu önceliğinin Arsenal olduğunu ve yeni sezonu dört gözle beklediğini ifade etti.

'ye 'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini merakla beklediği yıldız futbolcu son yaptığı açıklamasının ardından kapıları tamamen kapadı.

"ARSENAL'DE OYNAMAK ÖNCELİĞİM"
'de forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.

Geçtiğimiz sezon Lig'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.


  1. 19.08.2020
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