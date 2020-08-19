Mesut Özil'den transfer sözleri! Önceliğim...

Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini merakla beklediği yıldız futbolcu son yaptığı açıklamasının ardından kapıları tamamen kapadı.



"ARSENAL'DE OYNAMAK ÖNCELİĞİM"

Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.



Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.



