Mesut Özil'den transfer sözleri! Önceliğim...
İngiltere Premier Lig takımlarından Arsenal'de forma giyen ve adı Fenerbahçe ile anılan Mesut Özil'den transfer sözleri geldi. Yıldız futbolcu önceliğinin Arsenal olduğunu ve yeni sezonu dört gözle beklediğini ifade etti.
Fenerbahçe'ye Mesut Özil'den kötü haber geldi. Sarı-lacivertli taraftarların transferini merakla beklediği yıldız futbolcu son yaptığı açıklamasının ardından kapıları tamamen kapadı.
"ARSENAL'DE OYNAMAK ÖNCELİĞİM"
Premier Lig'de Arsenal forması giyen Mesut Özil, yeni sezonla ilgili de yaptığı açıklamada, "Arsenal'de futbol oynamak hala bir numaralı önceliğim ve önümüzdeki sezonu dört gözle bekliyorum. Rekabet edeceğim" diye konuştu.
Geçtiğimiz sezon İngiltere Premier Lig'de 18 maçta forma giyen 31 yaşındaki futbolcu 1 gol ve 2 asistlik performans sergiledi.
- 19.08.2020
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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