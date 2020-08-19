Sosa Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! Yeni sözleşme...

Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli takımı olarak göze çarpıyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmezken, şampiyon bir kadro oluşturmak için yoğun gayret gösteriyor. Sarı Kanarya'nın gündemine aldığı Trabzonspor'un Arjantanli yıldızı Jose Sosa ile alakalı da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...