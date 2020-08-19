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Sosa Fenerbahçe'nin teklifini reddetti! Yeni sözleşme...
Yeni sezon hazırlıklarını tüm hızıyla sürdüren Fenerbahçe transfer döneminin en hareketli takımı olarak göze çarpıyor. Yaptığı transferlerle adından söz ettiren sarı-lacivertliler, yeni sezonda şampiyonluktan başka bir ihtimal düşünmezken, şampiyon bir kadro oluşturmak için yoğun gayret gösteriyor. Sarı Kanarya'nın gündemine aldığı Trabzonspor'un Arjantanli yıldızı Jose Sosa ile alakalı da yeni gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. İşte detaylar...
19 Ağustos 2020 Çarşamba 13:39
Güncelleme: 19.08.2020 13:39
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Fenerbahçe'de son dakika transfer gelişmesi... Fenerbahçe Sportif Direktörü Emre Belözoğlu şampiyonluğa oynayacak kadronun kurulması için gece gündüz çalışıyor.
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Yeni sezona teknik direktör Erol Bulut yönetiminde Samandıra'da hazırlanan Fenerbahçe'de tek gündem transfer...
2020-2021 sezonun hedefini mutlak şampiyonluk olarak belirleyen Sarı Lacivertliler, teknik direktör Erol Bulut ve sportif direktör Emre Belözoğlu'nun belirlediği isimlerle görüşmelere devam ediyor.
Transfer dönemine fırtına gibi giren Fenerbahçe, ilk olarak Demir Grup Sivasspor'dan ayrılan Mert Hakan Yandaş'ı kadrosuna kattığını duyurmuştu.
Fenerbahçe ile 4 yıllık sözleşme imzalayan Mert Hakan Yandaş'ın ardından transfer haberleri art arda geldi.