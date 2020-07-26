Manchester City 5-0 Norwich City | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
26 Temmuz 2020, Pazar
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City Norwich'i 5'ledi!

5-0 | MAÇ SONUCU

Manchester City 5-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

'in 34. ve son haftasında sezonu daha önce sezonu ikinci bitirmeyi garantileyen ile küme düşen karşı karşıya geldi. Mücadeleyi 5-0 kazanan Manchester ekibi 3 puanın sahibi oldu.

sahasında 'e gol yağdırdı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manchester ekibi baştan sona üstünlüğünü koruduğu mücadeleyi 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. 'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne (2), Sterling ve Mahrez kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City sezonu 81 puanla ikinci sırada tamamlarken, Norwich City ise 21 paunda kaldı ve önümüzdeki sezon 'te mücadele verecek.

  1. 26.07.2020
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