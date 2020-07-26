Manchester City 5-0 Norwich City | MAÇ SONUCU

Manchester City sahasında Norwich City'e gol yağdırdı. Etihad Stadyumu'nda oynanan karşılaşmaya iyi başlayan Manchester ekibi baştan sona üstünlüğünü koruduğu mücadeleyi 5-0 kazanarak 3 puanı hanesine yazdırdı. Pep Guardiola'nın öğrencilerine galibiyeti getiren golleri Gabriel Jesus, Kevin de Bruyne (2), Sterling ve Mahrez kaydetti.

Bu sonuçla Manchester City sezonu 81 puanla ikinci sırada tamamlarken, Norwich City ise 21 paunda kaldı ve önümüzdeki sezon İngiltere Championship'te mücadele verecek.