Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth, evinde Leicester City'yi 4-1 mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.
İngiltere Premier Lig'in 35. haftasında Bournemouth sahasında Leicester City'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.
Bournemouth'a galibiyeti getiren goller 66. dakikada Stanislas, 67. dakikada Solanke, 83. dakikada Jonny Evans(k.k) ve 87. dakikada yine Solanke'nin ayağından geldi.
Leicester City'nin tek golü maçın 23. dakikasında golcü Jamie Vardy'den geldi.
Bu sonuçlarla Leicester maç fazlasıyla 62 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth ise puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı.
- 12.07.2020
- Güncelleme: 12.07.2020 23:13
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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