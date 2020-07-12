Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
12 Temmuz 2020, Pazar
CANLI ENGLISH BUGÜNKÜ FOTOMAÇ
Haberler İngiltere Premier Lig Çağlar kızardı Leicester fark yedi!

4-1 | MAÇ SONUCU

Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU

'in 35. haftasında , evinde 'yi 4-1 mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada kırmızı kart görerek oyun dışında kaldı.

'in 35. haftasında sahasında 'yi 4-1 gibi farklı bir skorla mağlup etti. Leicester City'de milli futbolcumuz Çağlar Söyüncü 67. dakikada direkt kırmızı kart görerek takımını 10 kişi bıraktı.

Bournemouth'a galibiyeti getiren goller 66. dakikada Stanislas, 67. dakikada Solanke, 83. dakikada Jonny Evans(k.k) ve 87. dakikada yine Solanke'nin ayağından geldi.

Leicester City'nin tek golü maçın 23. dakikasında golcü Jamie Vardy'den geldi.

Bu sonuçlarla Leicester maç fazlasıyla 62 puanla 3. sıradaki yerini korudu. Premier Lig'de 9 maç aradan sonra kazanan Bournemouth ise puanını 31'e yükseltti ve 18. sırada yer aldı.

  1. 12.07.2020
  2. Güncelleme: 12.07.2020 23:13
YORUMLAR yorum yapıldı
haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

Bournemouth 4-1 Leicester City | MAÇ SONUCU haberine yapılan yorumlar ( yorum)

habere yorum yaz! haberin tüm yorumlarını OKUYUN ( yorum)

ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.


Turkuvaz olarak kişisel verilerinizi işliyor, aynı zamanda kanunlarda öngörülen teknik ve idari tedbirleri alarak bu verilerinizin korunması için elimizden gelen tüm çabayı gösteriyoruz. İşlenen kişisel verilerinize ilişkin aydınlatma metnine veri politikası sayfasını ziyaret ederek ulaşabilirsiniz.
FOTOMAÇ GÜNDEM
Sitene Ekle
SON DAKİKA