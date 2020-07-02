Manchester City 4-0 Liverpool | MAÇ SONUCU - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
02 Temmuz 2020, Perşembe
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Haberler İngiltere Premier Lig Manchester City prestij maçında şov yaptı!

4-0 | MAÇ SONUCU

Manchester City 4-0 Liverpool | MAÇ SONUCU

İngiltere 'de şampiyonluğunu ilan eden , deplasmanına konuk oldu. Prestij maçında kazanan 4-0'lık skorla 'nın öğrencileri oldu. City'e galibiyeti getiren golleri Kevin de Bruyne, Sterling, Foden ve Chamberlain (K.K) attı.

İngiltere 'de günün en dikkat çekici karşılaşmasında sahasında 'u konuk etti. Geçtiğimiz hafta şampiyonluğa ulaşan Liverpool prestij maçında rakibine farklı mağlup oldu. Ev sahibi ekip mücadeleyi 4-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu.

LIVERPOOL 2. MAĞLUBİYETİNİ ALDI!
30 yıl aradan sonra şampiyonluğa ulaşan Liverpool, sezonun ikinci mağlubiyetini Manchester City deplasmanında aldı. Merseyside ekibi ilk yenilgisini 3-0'lık skorla Watford karşısında yaşamıştı.

  1. 02.07.2020
  2. Güncelleme: 03.07.2020 00:56
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