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22 Haziran 2020, Pazartesi
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5-0 | ÖZET İZLE

Manchester City 5-0 Burnley | ÖZET İZLE

'in 30. haftasında 'yi konuk eden , rakibine gol yağdırdı! Karşılaşmayı Foden (2), Mahrez (2) ve 'nın golleriyle 5-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri puanını 63'e yükseltip, lider 'la arasındaki puan farkını 20'ye indirdi.

'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan , 'in ardından Bunrley'yi de farklı geçti. Rakibi karşısında baştan sona müthiş bir performans sergileyen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 5-0 mağlup etti.

'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 63'te Foden, 43 ve 45'te Mahrez ile 51'de kaydetti.

Puanını 632e yükselten City, lider 'la arasındaki farkı 20 puana indirdi.

7 maç sonra kaybeden konuk ekip ise 39 puanla 11. sırada kaldı.

  1. 22.06.2020
  2. Güncelleme: 23.06.2020 02:52
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