Manchester City 5-0 Burnley | ÖZET İZLE
İngiltere Premier Lig'in 30. haftasında Burnley'yi konuk eden Manchester City, rakibine gol yağdırdı! Karşılaşmayı Foden (2), Mahrez (2) ve David Silva'nın golleriyle 5-0 kazanan Guardiola'nın öğrencileri puanını 63'e yükseltip, lider Liverpool'la arasındaki puan farkını 20'ye indirdi.
İngiltere Premier Lig'de şampiyonluk şansı mucizelere kalan Manchester City, Arsenal'in ardından Bunrley'yi de farklı geçti. Rakibi karşısında baştan sona müthiş bir performans sergileyen Guardiola'nın öğrencileri, rakibini 5-0 mağlup etti.
Manchester City'ye galibiyeti getiren golleri 22 ve 63'te Foden, 43 ve 45'te Mahrez ile 51'de David Silva kaydetti.
Puanını 632e yükselten City, lider Liverpool'la arasındaki farkı 20 puana indirdi.
7 maç sonra kaybeden konuk ekip Burnley ise 39 puanla 11. sırada kaldı.
- 22.06.2020
- Güncelleme: 23.06.2020 02:52
- Süper Lig'de güncel puan durumu! (28. hafta)
- Beşiktaş maçında Okan Kocuk vakası! Meğer Loris Karius...
- Maç sonu olanlar oldu! Fatih Terim'den ayrılık kararı...
- William D'Avila transfer bombalarını patlattı! "Belhanda transferi Fenerbahçe'nin eski yıldızına bağlı"
- Galatasaray Muslera'nın yerini dolduracak ismi buldu! İspanya'dan geliyor...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Manchester City 5-0 Burnley | ÖZET İZLE haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.