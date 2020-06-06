İngiltere Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı

İngiltere Premier Lig'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Covid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.

17 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 17 Haziran'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.