İngiltere Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
06 Haziran 2020, Cumartesi
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Haberler İngiltere Premier Lig 2 günde 195 kişi! İşte Premier Lig'in corona raporu

'de corona virüsü test sonuçları açıklandı

İngiltere Premier Lig'de corona virüsü test sonuçları açıklandı

Dünyayı etkisi altına alan corona virüsü nedeniyle 'e de ara verilmişti. 'da yeniden başlayacak olan lig öncesi 195 kişiye corona virüsü testi yapıldı. Test sonuçlarında herhangi bir pozitif vakaya rastlanmadığı duyuruldu.

'de futbolculara ve kulüp çalışanlarına yapılan son yeni tip corona virüsü (Covid-19) testlerinde pozitif sonuca rastlanmadığı belirtildi.

Premier Lig'den yapılan açıklamada, 4-5 Haziran tarihlerinde bin 195 kişinin Covid-19 testinden geçirildiği ve kimsede virüse rastlanmadığı ifade edildi.

17 HAZİRAN'DA YENİDEN BAŞLIYOR

Salgın nedeniyle verilen aranın ardından 'da seyircisiz olarak yeniden başlayacak ligde oyunculara ve teknik ekibe kontrol amaçlı haftada iki kez test uygulanıyor.

  1. 06.06.2020
  2. Güncelleme: 07.06.2020 02:36
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