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01 Haziran 2020, Pazartesi
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için tarih verildi! ...

İngiltere Championship için tarih verildi! 20 Haziran...

Corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle ertelenen liglerden olan 'in, 'da yeniden başlatılmasının planlandığı açıklandı.

İngiltere'de yeni tip corona virüsü (Covid-19) salgını nedeniyle askıya alınan Championship'in 'da yeniden başlatılması hedefleniyor.

İngiltere Futbol Ligi'nden (EFL) yapılan açıklamada, güvenlik şartları sağlandığı takdirde ligin 20 Haziran'da seyircisiz olarak başlayacağı belirtildi. Takımlara maçlarda 5 oyuncu değişikliği hakkı verileceği ve sezonun 30 Temmuz'da tamamlanmasının planlandığı kaydedildi.

Ülkede corona virüsü salgını nedeniyle ara verilen Premier Lig'in de 17 Haziran'da başlayacağı duyurulmuştu.


  1. 01.06.2020
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