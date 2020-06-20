Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
İngiltere Premier Lig'de 30. hafta mücadelesinde Bournemouth evinde Crystal Palace'ı ağırlıyor. Düşme hattında olan ve durumu oldukça kritik olan Bournemouth, 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?
Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan İngiltere Premier Lig'de Bournemouth sahasında Crystal Palace'ı ağırlıyor. Bournemouth'ta Charlie Daniels sakat olduğu için maça çıkamayacak. Ayrıca adı Galatasaray ile anılan Frasher'da maçta olmayacak. Bournemouth'un bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok.
BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?
Bournemouth-Crystal Palace maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.
- 20.06.2020
- Güncelleme: 20.06.2020 17:51
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Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? haberine yapılan yorumlar ( yorum)
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