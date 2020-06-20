Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak? - Son dakika İngiltere Premier Lig haberleri - Fotomaç
20 Haziran 2020, Cumartesi
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- maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

'de 30. hafta mücadelesinde evinde 'ı ağırlıyor. Düşme hattında olan ve durumu oldukça kritik olan Bournemouth, 3 puan için sahaya çıkıyor. Peki, Bournemouth-Crystal Palace maçı ne zaman? Saat kaçta? Hangi kanalda canlı yayınlanacak?

Çin'in Wuhan Kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyaya hızla yayılan corona virüsü önlemleri kapsamında ertelenen ve yeniden başlayan 'de sahasında 'ı ağırlıyor. Bournemouth'ta Charlie Daniels sakat olduğu için maça çıkamayacak. Ayrıca adı Galatasaray ile anılan Frasher'da maçta olmayacak. Bournemouth'un bu akşam kazanmaktan başka çaresi yok.

BOURNEMOUTH-CRYSTAL PALACE MAÇI NE ZAMAN? SAAT KAÇTA? HANGİ KANALDA?

Bournemouth-Crystal Palace maçı bu akşam saat 21:45'te S Sport'tan canlı yayınlanacak.

  1. 20.06.2020
  2. Güncelleme: 20.06.2020 17:51
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