Premier Lig ekibi Brighton'da 3. corona virüsü vakası tespit edildi!
Premier Lig ekibi Brighton, ligin yeniden başlamasının tartışıldığı sırada takımdaki 3. corona virüsü vakasını açıkladı. Bu haber sonrası yarın toplanacak olan lig yönetimine baskı arttı. (fotomac.com.tr / Dış Haberler)
İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, takımda bir futbolcunun daha corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece kulüpte virüsün bulaştığı oyuncu sayısı 3'e yükseldi.
Kulübün başkan yardımcısı Paul Barber konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu endişe verici. Alınan tüm sağlık önlemlerine rağmen ne yazık ki üçüncü bir oyuncumuzda da corona virüsü pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Daha önce de takımda mart ve nisan aylarında olmak üzere iki futbolcuda corona virüsüne rastlanmıştı.
Haziran ayı gibi yeniden başlaması planlanan Premier Lig'le ilgili bu haber sonrası tartışmalar arttı. Öte yandan Brighton, lig askıya alınmadan önce 15. sırada yer alıyordu.
- 10.05.2020
- Güncelleme: 10.05.2020 14:59
- Anneler gününde şık jest! Bursa'da bir pilot uçaktan gül yağdırdı!
- 2020 anneler günü hediyesi önerileri! Anneler günü nedir? Anneler günü fotoğrafları...
- Galatasaray ile adı anılıyordu! Josef De Souza...
- Son dakika: Fenerbahçe Galatasaray'ı yenerek yarı finale yükseldi!
- TBF'den açıklama geldi! 'Liglerin durumu...'
- Galatasaray'dan transfer bombardımanı! 2 forvet 1 defans...
- Fenerbahçe yönetimi şaştı kaldı! Yıldız futbolcu ayrılmak istiyor
- Trabzonspor'un eski hocasının gözbebeği! Yıldız isim Beşiktaş'a...
- Harekat listesi hazır! Galatasaray ve Fenerbahçe'den transfer
- Dev proje ortaya çıktı! Fenerbahçe'ye tam 59 transfer...
-
Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
Toplam 1
Yorum
selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
-
Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
Toplam 1
Yorum
bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
-
Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
Toplam 1
Yorum
Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
Premier Lig ekibi Brighton'da 3. corona virüsü vakası tespit edildi! haberine yapılan yorumlar ( yorum)
ÖNEMLİ NOT: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan FOTOMAÇ veya fotomac.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.