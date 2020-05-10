Premier Lig ekibi Brighton'da 3. corona virüsü vakası tespit edildi!

İngiltere Premier Lig ekiplerinden Brighton, takımda bir futbolcunun daha corona virüsü (Covid-19) testinin pozitif çıktığını duyurdu. Böylece kulüpte virüsün bulaştığı oyuncu sayısı 3'e yükseldi.

Kulübün başkan yardımcısı Paul Barber konuya ilişkin yaptığı açıklamada, "Bu endişe verici. Alınan tüm sağlık önlemlerine rağmen ne yazık ki üçüncü bir oyuncumuzda da corona virüsü pozitif çıktı" ifadelerini kullandı. Daha önce de takımda mart ve nisan aylarında olmak üzere iki futbolcuda corona virüsüne rastlanmıştı.

Haziran ayı gibi yeniden başlaması planlanan Premier Lig'le ilgili bu haber sonrası tartışmalar arttı. Öte yandan Brighton, lig askıya alınmadan önce 15. sırada yer alıyordu.