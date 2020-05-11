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11 Mayıs 2020, Pazartesi
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için karar çıktı! İşte başlama tarihi...

Premier Lig için karar çıktı! İşte başlama tarihi...

Corona virüsü nedeniyle ara verilen liglerden olan İngiltere için, hükümet onayı verdi. Buna göre Premier Lig 'da başlıyor. İşte detaylar...

Corona virüsü salgını nedeniyle spor karşılaşmalara verilen aranın ardından şimdi de konu ne zaman ve nasıl başlayacağı. İngiliz hükümeti, yarın gelecek ay profesyonel sporlara dönüş adına planını açıklayacak. Konuyla ilgili olarak İngiltere 'in 'da başlayacağı ifade edildi. İngiliz basınında yer alan haberlere göre, İngiliz hükümetinin liglerin 12 Haziran'da başlaması için onay verdiği fakat maçların tarafsız sahalarda oynanmasını istediği belirtildi. Tedbir kapsamında karşılaşmalarda taraftarlar da olmayacak. İngiltere'de liglerin korona virüs nedeniyle 13 Mart tarihinde ertelendiği açıklanmıştı.

  1. 11.05.2020
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