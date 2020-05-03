Mesut'tan dev destek
Kızılay’ın ramazan için başlattığı kampanyaya, Mesut Özil’den 114 bin kişilik iftar ve gıda kolisi bağışı geldi. Geçen yıl evlenen Mesut, Kızılay aracılığıyla 16 bin kişiye düğün yemeği vermişti.
Arsenal'in Türk asıllı Alman yıldızı Mesut Özil, Kızılay'ın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışladı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi. Türkiye genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Somali'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Ayrıca biner aileye gıda kolisi yardımı yapılacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.
- 3.5.2020
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Sergen Yalçın'dan Galatasaray derbisi için yönetimden 3 talep!
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selinkömürcü sergen yalçın ile seriyi bozmadan sorunsuzgalataray maçını kazanıız şampiyonuk yolunda şampiyon olacaz
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Beşiktaş'a 1.90'lık yeni kule!
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bjk hele şükür uzun boylu stoper.santrafor.stoper ve kaleci 1.90 üstü olması şart.biz pigmeler gibi nerde kısa boylu var onun peşine gidiyoruz
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Görüşmeler sürüyor! Galatasaray'a yıldız sol bek
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Kabataşlı GS :1-Ahmet KUTUCU 2-Okay YOKUŞLU(Sakat değilse) 3-Kaan AYHAN4-Mert ÇETİN 5-Orkun KÖKÇÜ transfer edilmelidir.
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