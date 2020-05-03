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03 Mayıs 2020, Pazar
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Mesut'tan dev destek

Mesut'tan dev destek

’ın ramazan için başlattığı kampanyaya, ’den 114 bin kişilik iftar ve gıda kolisi bağışı geldi. Geçen yıl evlenen Mesut, Kızılay aracılığıyla 16 bin kişiye düğün yemeği vermişti.

'in Türk asıllı Alman yıldızı , 'ın ramazan ayı için başlattığı kampanyaya 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışladı. Kızılay'dan yapılan açıklamada, Mesut Özil'in, "Dertler paylaştıkça bitecek, yeter ki inan buna" sloganıyla yürütülen kampanyaya, 713 bin liralık destekte bulunduğu belirtildi. genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, 'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verileceği aktarıldı. Ayrıca biner aileye gıda kolisi yardımı yapılacak. Türk Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık, Mesut Özile'e yaptığı bağıştan dolayı teşekkür ederek, "İyilik çemberimizi büyüten Mesut kardeşime ve hayırseverlerimize teşekkür ediyorum. Mesut kardeşimin yaptığı bağışla temin edeceğimiz malzemeleri de en kısa sürede ihtiyacı olanın evine ulaştıracağız. Hayırseverlerimize de çağrıda bulunmak istiyorum. Kampanyamız devam ediyor. Bağışlarınızla daha çok haneye ulaşabiliriz." ifadelerini kullandı. Geçen yıl evlenen Mesut Özil, düğün yemeğini Kızılay'a bağışlamış ve 16 bin insana yardım etmişti.

  1. 3.5.2020
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