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02 Mayıs 2020, Cumartesi
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Son dakika: 'den 'a anlamlı bağış

Son dakika: Mesut Özil'den Kızılay'a anlamlı bağış

Son dakika corona virüsü haberleri... anlamlı bir bağışa imza attı. 'de forma giyen Alman futbolcu Mesut Özil, 'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu. İşte detaylar...

'de forma giyen Alman futbolcu , 'a ihtiyaç sahiplerinin faydalanması için 713 bin TL'lik bağışta bulundu.

ekiplerinden Arsenal'de top koşturan Mesut Özil, anlamlı bir bağışa imza attı. Özil, Kızılay'ın dolayısıyla başlattığı yardım kampanyasına 114 bin kişilik iftar yemeği ve gıda kolisi bağışlayarak destek verdi. Bu bağışla genelindeki aşevlerinde 16 bin kişiye iftar yemeği, Türkiye ve 'de biner aileye gıda kolisi, 'nin başkenti Mogadişu'daki Türk Kızılay Aşevi'nde de 90 bin kişiye iftar yemeği verilecek.

Geçen yıl Amine Gülşe ile evlenen ve düğün yemeğini Kızılay'a bağışlayarak 16 bin kişiye yardım eden Mesut Özil'e, Kızılay Genel Başkanı Dr. Kerem Kınık da desteklerinden dolayı teşekkürlerini iletti.

  1. 02.05.2020
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