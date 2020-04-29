Mesut Özil'den Fenerbahçe resti! "O paraya..." - Son dakika Fenerbahçe haberleri - Fotomaç
29 Nisan 2020, Çarşamba
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Haberler Fenerbahçe Mesut Özil'den Fenerbahçe resti! "O paraya..."

'den resti! "O paraya..."

Mesut Özil'den Fenerbahçe resti! "O paraya..."

'ın corona virüsü salgını nedeniyle oyuncu maaşlarında %30 indirime gitmesi üzerine resti çekti. Kesintiyi kabul etmeyen Özil, "O paraya 'de oynarım" dedi.

Geçtiğimiz sezonlardan bu yana her transfer döneminde ismi ile anılan konusunda flaş bir gelişme yaşandı. Bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu 'in yüzde 30'luk indirim teklifine yanaşmayan yıldız futbolcu, İngilizler'e rest çekti. Arsenal'de haftalık 350 bin pound kazanan 31 yaşındaki futbolcu, menajerine bu konuda net konuştu: "O kadar indirim yapacak olsam Fenerbahçe'de oynardım."

Arsenal'in indirim teklifine yanaşmayan Türk asıllı Alman futbolcu, gelecek sezon bitecek sözleşmesini uzatma şansını da ortadan kaldırdı. İngiliz ekibiyle mukavelesinin bitmesinin ardından Fenerbahçe forması giymesine kesin gözüyle bakılan yıldız futbolcunun, Arsenal'de kazandığı paranın çok altında bir ücrete imza atacağı iddia edildi. Bu sezon Arsenal'da 23 resmi maçta oynayan Mesut Özil, 1 gol, 3 asistlik performans sergiledi.

ELNENY'DEN AL HABERİ!

'ın yıldız ismi Mohamed Elneny, geçtiğimiz haftalarda verdiği bir röportajda Mesut Özil için çarpıcı bir açıklamada bulunmuştu. Arsenal'de birlikte oynadığı Mesut'un Fenerbahçe'yi çok sevdiğini belirten Elneny, "Sürekli Fenerbahçe'den bahsediyor. Fenerbahçe'ye gelebilir gibi geliyor bana. Fenerbahçe marşları da söyleyerek beni kızdırıyor" ifadelerini kullanmıştı.

  1. 29.4.2020
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